حدث في 8 ساعات| تقلبات جوية جديدة وتشييع جثمان ريان وعمرو أديب يستضيف أبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على إنشاء منطقة لوجستية في جيبوتي وزيادة حجم التبادل التجاري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس مع نظيره الجيبوتي.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- السيسي: أكدت لرئيس جيبوتي موقفنا الثابت بشأن اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم الاتفاق مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة على التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب.

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- حصريًا.. "أون تايم سبورتس" تذيع مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في فيديو ترويجي عن إذاعة مواجهة السنغال ومصر المؤهلة لكأس العالم حصريًا على قناة أون تايم سبورت.

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- انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. الأرصاد: تقلبات جوية لمدة يومين تبدأ في هذا الموعد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرار في حالة الطقس اليوم وغدا، وتزيد فترات سطوع الشمس، كما يوجد ارتفاع في درجات الحرارة.

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- رئيس الوزراء يوجّه بمراجعة موقف عروض الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف الحالى لخطوات إنشاء محطات تحلية مياه البحر، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

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- ريان: المئات يشاركون في تشييع جنازة الطفل المغربي بعد يومين من إخراج جثمانه من البئر

شارك المئات في تشييع جنازة الصبي المغربي ريان الذي قضى خمسة أيام محاصرا في بئر وتوفي بعد ذلك على الرغم من عملية إنقاذ واسعة النطاق، بعد يومين من إخراج جثمانه.

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- للاحتفاء بأداءه البطولي في أمم أفريقيا .. عمرو أديب يستضيف محمد أبوجبل

يستضيف الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" الذي يبث عبر قناة إم بي سي مصر، الليلة، حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل بعد أداءه البطولي خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

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