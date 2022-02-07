الأردن ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة حفل مراسم تسليم لقب ضيف الشرف للدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

حيث سلم السفير نيكولاوس جاريليديس سفير دولة اليونان بالقاهرة (ضيف شرف الدورة 53 للمعرض) راية ضيف الشرف للسفير أمجد العضايلة سفير المملكة الاردنية (ضيف شدف الدورة 54 للمعرض) وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين وحشد جماهيري وإعلامي كبير.

ووجهت عبد الدايم، التهنئة لدولة الأردن علي اختيارها ضيف شرف الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وأكدت أنه يمثل تفعيلا جادا ومثمرا للتعاون الثفافي بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت أهمية العمل المشترك وتبادل الخبرات وإقامة الفعاليات في هذا المجالات الإبداعية لتأصيل المزيد من العلاقات الوجدانية بين الشعبين الشقيقين، كما قدمت الشكر لدولة اليونان التى حملت الققب فى هذه الدورة مشيرة إلى مشاركاته المثمرة خلال الفعاليات التي شهدتها فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 على كافة الأصعدة تنظيم وتنوعا وتطويرا وتحديثا لكافة الخدمات والفعاليات بالدورة والتي جعلت منها أهم تظاهرة ثقافية بالوطن العربي من خلال برامجه التنفيذية المتعددة.

من جانبه ثمن العضايلة الحراك التنموي الذى تشهده الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات متمنيا المزيد من الازدهار والتقدم، وأكد امتنانه وسعادته البالغة باختيار دولته الأردن ضيف شرف الدورة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 54، موجها الشكر لوزيرة الثقافة، مشيرا إلى حرص الجانبين على تنويع وتعزيز المشاركات التبادلية الثقافية والفنية.

وأضاف: إن هذا الاختيار يعظم أوجه التعاون الثقافي الوطني المصري الأردني، ويعضد من ودور ومكانة الأردن في مجال الفكر والثقافة وصناعة النشر بما يمثله معرض القاهرة الدولي للكتاب كمحفل حيوي رائج يسهم في اطلاع الشعوب على الإنتاج الثفافي والفكري الأردني الذى يتميز بالقيم راسخة.

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