شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل: قطاع التشريع صاغ 192 تشريعا وأعد 260 مذكرة فى عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين.

وكشف حصاد وزارة العدل بالنسبة لإدارة التشريع بوزارة العدل، أنه تم استحداث نظام مجموعات العمل التخصصية بالإدارة، كما تم وضع سقف زمنى للانتهاء من أي مشروع قانون وارد للإدارة.

كما تمت ميكنة إدارة التشريع بوزارة العدل، وإعداد وصياغة 192 تشريعا و260 مذكرة بالرأى خلال عامين.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر، من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.