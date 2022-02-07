شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية ليبية لتطوير منظومة الربط الإلكترونى للقوى العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير المصرى لدى ليبيا، تامر مصطفى، إنه بحث مع وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، تطوير منظومة الربط الإلكتروني للقوى العاملة بين مصر وليبيا.

وأشار السفير المصرى خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير الليبي في العاصمة طرابلس – نقله موقع الوسط الليبي - إلى أن التعاون بين الجانبين الليبي والمصري أتى ثماره على صعيد القوى العاملة من خلال «مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، بين جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وائتلاف الشركات المصرية، متوقعا وصول المزيد من الأيدي العاملة المصرية الفنية خلال الفترة المقبلة.

من جهته، أشار العابد إلى أنه بحث مع السفير المصري آليات الاستجلاب وحقوق العمالة المصرية في ليبيا وخطة تنظيم سوق العمل التي اتخذتها وزارة العمل، والربط الإلكتروني بين وزارة العمل في ليبيا والقوى العاملة في مصر، لافتا إلى أهمية الدور المصري في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا.