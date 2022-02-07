شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تنظم مؤتمرا لخدام مدارس الأحد بحضور 70 متدربا على مدار يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الكنيسة الأسقفية مؤتمرًا لتدريب خدام مدارس الأحد من الكنائس الأسقفية بكل المحافظات، حيث حضر حوالى 70 متدربًا على مدار يومين وذلك فى كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، بحضور دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والقس يشوع يعقوب راعى لجنة مدارس الأحد.

ومن جانبه قدم المطران سامى فوزى رؤية الإبروشية لهذا العام والتى تحمل عنوان "كنيسة حية لمجتمع افضل"، مؤكدًا على أهمية دور خادم مدارس الأحد في تحقيق هذه الرؤية و غرسها في طفل اليوم الذي يمثل كنيسة الغد كما صلى مقدما كل الدعم والتشجيع للخدمة والخدام.

واهتم المؤتمر بتقديم منهج لقادة مدارس الأحد وتوفير الكتب للطفل والمعلم من جميع الأعمار والتدريب على طريقة استخدامه .

وتضمن المؤتمر محاضرة عن كيفية تقديم الدرس بخمسة خطوات شيقة وورشة للأشغال اليدوية وتقديم أفكار مبتكرة من الخامات المتاحة وأيضا محاضرة عن صحة الطفل وكيفية اكتشاف الأمراض الشائعة وتنبيه الأهل لها مثل الانيميا والديدان وضعف البصر وADHD كما شارك خدام الكنائس بأوقات للتسبيح والعبادة.



مؤتمر مدارس الأحد



جانب من الفعاليات فى المؤتمر