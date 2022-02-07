شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: تطوير 337 محكمة والتخلص من المهملات فى 38 مبنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين، حيث كشف خلال تصريحات صحفية، أنه تم رفع كفاءة أبنية المحاكم من خلال التطوير الجزئي والتطوير الشامل.

وأوضح الوزير أنه تم التطوير الجزئي على ثلاث مراحل، بدأت من 5 يناير 2020 بتطوير جزئي لعدد 336 مقر محكمة، من إجمالي 337 مقرا، ليشمل قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه، وتم تطوير 5 محاكم ابتدائية عن طريق التطوير الشامل، وافتتاح دور محاكم جديدة شملت شمال دمنهور الابتدائية وبني عبيد الجزئية.

كما تم التخلص من المهملات في 38 محكمة ابتدائية بنسبة 100 % بالإضافة الى محكمة المنصورة الاقتصادية.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.