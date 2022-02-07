شكرا لقرائتكم خبر عن ناجح إبراهيم: مصر دولة قوية وتاريخها كبير وعلماء الأزهر أهرامات علمية والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور ناجح إبراهيم، إن مصر دولة قوية واجهت حملات عديدة في تاريخها وانتصرت بإرادتها وإرادة قادتها وشعبها، فهزمت كل المحتلين وكسرت التتار والصليبيين الذين كانوا يسفكون الدماء أين ما نزلوا، وأن الشباب عليهم أن يعرفوا قيمة وطنهم، ويفخرون بهم ويعملون على عزته ورخائه واستقراره، مؤكدًا أهمية تكثيف البرامج التي تستهدف الشباب لربط الدين والوطنية لديهم وعمل مسابقات دينية لشغل أوقات الشباب بالتدين الحقيقي وتحويل السجون إلى جامعة لمراجعة أفكار نزلاء السجون وتصحيح أفكارهم.
وأضاف المفكر والكتاب الإسلامى، أن الأزهر الشريف يقوم بدور كبير في تحصين المجتمع وحمايته من الأفكار الضالة والمتطرفة، وهو منارة العلم وقوة ناعمة لمصر، ويجب أن تحظى بكل التقدير والاهتمام واستضافة علماء الأزهر في القنوات ووسائل الإعلام ليتحدثوا إلى الناس على علم بدلًا من استضافة من لا علاقة لهم بالعلم فيضللون أنفسهم ويضللون المجتمع، مؤكدًا أن علماء الأزهر أهرامات علمية على أرض مصر.
من جانبه، قال اللواء الدكتور شوقي صلاح، خبير مكافحة الإرهاب والأستاذ بأكاديمية الشرطة، إن مصر واجهت في السنوات الماضية تسونامي إرهاب وفكر متطرف بأساليب متعددة واستطاعت مواجهة الإرهاب بقوة، وإلى جانب الجهود الأمنية لمواجهة الإرهاب كانت المؤسسة الدينية في مصر الأزهر الشريف داعمة بقوة ولها دور كبير وفعال، وهي أصل المواجهة الفكرية من خلال هيئاتها ومراكزها مثل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وإلى جانبها المؤسسات والهيئات الأخرى مثل الإعلام والفن الهادف وليس الذي يفسد ويدمر، فالأزهر مؤسسة دينية عالمية، وتقوم بإعداد دعاة للعالم أجمع وليس لمصر وحدها.