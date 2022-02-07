شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ناجح إبراهيم: مصر دولة قوية وتاريخها كبير وعلماء الأزهر أهرامات علمية‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (53)، ندوة ‏بعنوان «التحصين الفكري للمجتمع وتعزيز الانتماء الوطني»، تحدث فيها الدكتور ‏ناجح إبراهيم، الكاتب والمفكر الإسلامي، واللواء الدكتور شوقي صلاح، خبير مكافحة ‏الإرهاب بأكاديمية الشرطة، وأدارها محمود عبد الرحمن، عضو المركز ‏الإعلامي للأزهر الشريف.‏

وقال الدكتور ناجح إبراهيم، إن مصر دولة قوية واجهت حملات عديدة في تاريخها ‏وانتصرت بإرادتها وإرادة قادتها وشعبها، فهزمت كل المحتلين وكسرت التتار ‏والصليبيين الذين كانوا يسفكون الدماء أين ما نزلوا، وأن الشباب عليهم أن يعرفوا ‏قيمة وطنهم، ويفخرون بهم ويعملون على عزته ورخائه واستقراره، مؤكدًا أهمية تكثيف ‏البرامج التي تستهدف الشباب لربط الدين والوطنية لديهم وعمل مسابقات دينية لشغل ‏أوقات الشباب بالتدين الحقيقي وتحويل السجون إلى جامعة لمراجعة أفكار نزلاء ‏السجون وتصحيح أفكارهم.‏

وأضاف المفكر والكتاب الإسلامى، أن الأزهر الشريف يقوم بدور كبير في تحصين ‏المجتمع وحمايته من الأفكار الضالة والمتطرفة، وهو منارة العلم وقوة ناعمة لمصر، ‏ويجب أن تحظى بكل التقدير والاهتمام واستضافة علماء الأزهر في القنوات ووسائل ‏الإعلام ليتحدثوا إلى الناس على علم بدلًا من استضافة من لا علاقة لهم بالعلم فيضللون ‏أنفسهم ويضللون المجتمع، مؤكدًا أن علماء الأزهر أهرامات علمية على أرض مصر.‏

من جانبه، قال اللواء الدكتور شوقي صلاح، خبير مكافحة الإرهاب والأستاذ بأكاديمية ‏الشرطة، إن مصر واجهت في السنوات الماضية تسونامي إرهاب وفكر متطرف ‏بأساليب متعددة واستطاعت مواجهة الإرهاب بقوة، وإلى جانب الجهود الأمنية ‏لمواجهة الإرهاب كانت المؤسسة الدينية في مصر الأزهر الشريف داعمة بقوة ولها ‏دور كبير وفعال، وهي أصل المواجهة الفكرية من خلال هيئاتها ومراكزها مثل ‏مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وإلى جانبها المؤسسات والهيئات الأخرى مثل ‏الإعلام والفن الهادف وليس الذي يفسد ويدمر، فالأزهر مؤسسة دينية عالمية، وتقوم ‏بإعداد دعاة للعالم أجمع وليس لمصر وحدها.‏