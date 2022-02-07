كسر ماسورة مياه بشارع الثلاثينى بالجيزة والمحافظ يتابع أعمال الإصلاح

كما تفقد المحافظ أعمال تغيير ماسورة مياه قطر 1500 مم بمنطقة المريوطية لاستيعاب حجم الضغوطات، موجها بضرورة إنجاز المشروع لما له من أهمية.

ووجه محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي العمرانية بسرعة الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع القيام بمجهودات شفط المياه الناتجه عن الكسر، لعدم تأثيرها علي الحركة المرورية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012