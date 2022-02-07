أخبار مصر

شاهد بالصور .. مطار القاهرة يستقبل بعثة المنتخب بالورود

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور .. مطار القاهرة يستقبل بعثة المنتخب بالورود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

استقبلت شركة ميناء القاهرة الجوي، بعثة المنتخب الوطني فور وصولهم مطار القاهرة قادمين من الكاميرون بالورود، وقام فريق من العلاقات العامة بالإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالة، وحرص العاملون المتواجد في المطار على تحية اللاعبين والجهاز الفنى والتقاط الصور التذكارية معهم.

 

وصلت البعثة علي رحلة خاصة لمصر للطيران برقم MS3045 من طرازالبوينجB737-800  قادمة من مطار  ياوندي في تمام الساعة 2 ظهرا، حيث كان مقرر وصول البعثة قبل الظهر، ولكن تأجل وصولها لمدة 3 ساعات، نظرا لظروف إنهاء الإجراءات في مطار ياوندي بالكاميرون، حيث كانت تجري بالتزامن معاها أيضا إنهاء إجراءات الجماهير المصرية التي غادرت القاهرة لمؤازرة المنتخب هناك في مباراته النهائية بالبطولة. 

 

 

استقبال منتخب مصر بالورود

استقبال المنتخب بالورود

 

9ead34ac-30f4-46ea-aa91-d22d9674d95f

تتويج أبطال مصر بالورود

 

90e12f65-32c2-4c53-9434-f5c5d000ea51

استقبال بعثة المنتخب

 

97a2450b-e8d4-4a07-8065-7fbcabe20d96

وصول بعثة المنتخب

 

3244150d-9640-4e14-ab84-537f9d9e683f

الحضري

 

c7a8e3ed-356b-4740-8dc7-80b3d56d16d6

وصول المنتخب

 

d71593af-ca30-4be8-baf0-75d3cdf28e80

وائل جمعة

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا