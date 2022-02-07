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كارلوس كيروش: لقد فعلنا كل ما بوسعنا وكنت أتمنى إسعاد الجماهير المصرية

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القاهرة - سامية سيد - أكد كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطنى، أن المنتخب قد فعل كل ما فى وسعه، وكان يتمنى إسعاد الجماهير والشعب المصرى ولكنها كرة القدم، لافتا إلى أنه يشعر أن جميع لاعبى المنتخب أبنائه وفعلوا كل ما فى وسعهم.

وعن بطولة كأس العالم والمواجهة المرتقبة للمنتخب امام السنغال مارس المقبل: "اكتفى مدرب المنتخب الوطنى، خلال تصريحاته الصحفية أمام مطار القاهرة، فور وصوله برفقة البعثة، قائلا: "سوف نرى".

وكانت بعثة المنتخب الوطنى، وصلت قبل قليل، إلى مطار القاهرة، قادمة من الكاميرون، بعد المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2021.

 

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المدير الفني للمنتخب الوطني

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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