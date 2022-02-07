إخماد حريق داخل شقة بجوار مدينة الطلبة في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا شبَّ بشقة سكنية بمنطقة العجوزة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران من بناية مجاورة لمدينة الطلبة بشارع السودان.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبيه اللواء علاء السعيد وعلاء خلوصي تنسيقا مع قطاع الشمال.

حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران داخل شقة بالعقار رقم (395)، وأمكن السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الوحدات المجاورة دون خسائر في الأرواح.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.