الداخلية تكشف حقيقة صدور بيان يحذر المواطنين من سرقة منازلهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم صدور بياناً لوزارة الداخلية يحذر المواطنين من سرقة منازلهم.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بزعم صدور بياناً منسوب لوزارة الداخلية يتضمن تحذير المواطنين من إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أي شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم أفراده بأنهم تابعين لشركة المياه، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجاناً، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن المنشور المشار إليه "قديم"، وسبق تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة سنوات، كان آخرها الشهر الماضي بإحدى الدول العربية، وقيام الجهات المعنية بتلك الدولة بإصدار بيان تضمن نفى تلك الشائعات.