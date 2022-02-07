السيطرة على حريق داخل فرن بجوار البنك الأهلي بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شب داخل فرن بمركز العياط جنوب المحافظة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران من فرن بلدي بشارع الجمهورية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبيه اللواء علاء السعيد وعلاء خلوصي تنسيقا مع قطاع الجنوب.

حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأمكن السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى فرع البنك الأهلي المجاور للفرن دون خسائر في الأرواح.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.