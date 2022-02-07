اندلاع حريق بفرن داخل سنتر بـ6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق اندلع بفرن بمدينة السادس من أكتوبر دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران من سنتر الأردنية بالحي السابع.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبيه اللواء علاء السعيد وعلاء خلوصي تنسيقا مع قطاع إطفاء أكتوبر.

حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران داخل فرن، وأمكن السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المحال المجاورة دون خسائر في الأرواح.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.