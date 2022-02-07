السجن المشدد 15 سنة لمتهم و7 سنوات لـ16 أخرين في أحداث مجلس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة، و16 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمتهم، في القضية المقيدة برقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب، و35280 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، وحسام الدين فتحي، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.