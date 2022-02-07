الحماية المدنية تمنع امتداد حريق مخلفات لفندق شهير في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حال رجال الإطفاء بالجيزة دون امتداد نيران حريق مخلفات إلى فندق شهير بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران بجوار الفندق سالف الذكر.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة نائبيه اللواء علاء السعيد وعلاء خلوصي تنسيقا مع قطاع الجنوب.

حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأمكن السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الفندق مع تنفيذ عملية التبريد؛ لمنع تجدد النيران.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.