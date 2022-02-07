أبرزها أوتوبيسات "الدلتا لنقل الركاب".. تعرف على مناقشات "نقل النواب" غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة النقل والمواصلات غدًا الثلاثاء اجتماعَين لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب.

وتناقش اللجنة طلب النائبة هناء فاروق، بشأن ضرورة تنفيذ أعمال رصف خرساني لطريق دمياط شربين الغربي؛ لتجنب التهالك السريع للطريق نتيجة مرور النقل الثقيل عليه يوميًّا من وإلى ميناء دمياط.

وتناقش اللجنة طلبَي الإحاطة المقدمَين من النائبين علي العساس، ورحاب موسى، بشأن سوء حالة أوتوبيسات شركة شرق الدلتا لنقل الركاب بمحافظة دمياط.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني يوم الثلاثاء طلب إحاطة مقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن الحاجة الضرورية إلى توفير عدد (6) أوتوبيسات نقل عام لربط مدن طهطا- طما/ جهينة، بمحافظة سوهاج.

وتناقش اللجنة أيضًا طلب إحاطة مقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن ازدياد أسعار تولونات النقل بشكل مخيف؛ بما يؤثر بالسلب على القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني طلب إحاطة مقدم من النائب سامي سوس، بشأن ضرورة استكمال أعمال تنفيذ الكوبري العلوي بمدينة المراغة في محافظة سوهاج، والمتوقف العمل به منذ يناير ٢٠٢٠، وذلك في ضوء ما انتهى إليه رأي اللجنة في اجتماعها في 15 نوفمبر ۲۰۲۱ بدراسة الموضوع من قبل الجهات المختلفة (وزارة الموارد المائية والري، ومحافظة سوهاج، والهيئة العامة للطرق والكباري) والتنسيق في ما بينها.