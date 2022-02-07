المستشار القانوني للمستأجرين يحذر: أي تعديلات على الإيجار القديم غير دستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال محمد عبدالعال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أي مقترحات للتعديل تتجاوز مقتضى الأحكام الدستورية الصادرة في شأن الإيجار القديم هي مخالفة صريحة للدستور.

يأتي ذلك بعد أيام من توجيه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ونواب مجلس النواب والشيوخ لوضع تصور ومشروع قانون لتعديل الإيجار القديم بشكل كامل وشامل قبل عرضه على النواب والموافقة عليه.

وأضاف عبدالعال، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن المحكمة الدستورية سواء في السكني أو التجاري حددت عبر أحكامها الدستورية مدة العقد وشروط الامتداد، بينما ما يدور بشأن الحديث عن إخلاء الوحدات وفترة انتقالية أمر مخالف للدستور وأحكامه.

وأوضح المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن هناك أحكاما دستورية خاصة بالسكني عام 2002 والتجاري عامي 2002 و2004 ولا يجوز الجور عليها.

وأشار عبدالعال: تيجي أنت كمشرع أو حكومة تقول هعدل في مدة العقد أو شروط الامتدادا، مينفعش، الامتداد في الأصل كان للدرجة الثالثة وألغت المحكمة هذا الأمر وقصرته على جيل واحد ومرة واحدة فقط، فهل يجوز يأتي أحد من البرلمان أو الحكومة يقرر تعديل الامتداد مرة أخرى؟.. هذا أمر مخالف للدستور.

وتابع: هل يمكن تعديل عقود البيع التي تمت خلال الفترات السابقة قياسا على هذا الأثر، الحكومة تقدر تعدل في المستقبل ولكن ليس بالأثر الرجعي للقانون.

واعترض عبدالعال، على وضع فترة انتقالية مجمعة لوحدات ذات مراكز قانونية مختلفة، متابعا: لو واحد تعاقد عام 1995 وعقده يمتد لمرة واحدة، ينفع تيجي تقوله دلوقت أنت عقدك محدد المدة وهتطلع بعد كام سنة.

وأكد على أنهم سيطعنون بعدم الدستورية على القرار أو مشروع القانون في حال إصداره بشكل رسمي نظرا لتعارضه مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وواصل: حكم المحكمة الدستورية بيقول الامتداد لمرة واحد والأب مات وابنه عايش معاه والعقد امتد للابن، لو الابن ده مات بكرة يبقى العقد انتهى وفقا للوضع الحالي، لكن لما تيجي تقوله لأ في فترة انتقالية 10 سنوات مثلا يبقى هيفضل قاعد في الشقة لمدة 10 سنوات بدلا من الإخلاء فور الوفاة.

وقال محمد عبدالعال: بيتكلم ممثلي الملاك على تحديد فترة انتقالية قبل تحرير العقود، هوا مين اللي هيحدد الفترة الانتقالية، فضلا عن وجود ظاهرة الملاك الجدد، الناس اللي دخلت اشترت نسبة من عمارات وسط البلد بسكان الإيجار القديم، هل ده المالك الغلبان اللي أنت بتتكلم عليه؟.