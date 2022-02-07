طقس الثلاثاء.. أتربة ونشاط للرياح وارتفاع الحرارة على هذه المناطق (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الثنين، إن حالة الطقس غدا تكون على النحو التالي حسب المنطقة:

القاهرة الكبرى

- طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد أتربة عالقة وطقس غائم نهارا.

الوجه البحري

- طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد أتربة عالقة وطقس غائم نهارا.

السواحل الشمالية الغربية:

- طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

- أمطار خفيفة بنسبة 30%.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحا.

- طقس غائم جزئيا.

شمال الصعيد

- طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصل حد الصقيع، ويوجد أتربة عالقة وطقس غائم نهارا.

- طقس غائم جزئيا.

جنوب الصعيد

- طقس مائل للدفئ نهارا شديد البرودة ليلا.

- طقس غائم جزئيا.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: