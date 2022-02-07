طقس الثلاثاء.. أتربة ونشاط للرياح وارتفاع الحرارة على هذه المناطق (بيان بالدرجات)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء على كافة الأنحاء.
وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الثنين، إن حالة الطقس غدا تكون على النحو التالي حسب المنطقة:
القاهرة الكبرى
- طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد أتربة عالقة وطقس غائم نهارا.
الوجه البحري
- طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد أتربة عالقة وطقس غائم نهارا.
السواحل الشمالية الغربية:
- طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.
- أمطار خفيفة بنسبة 30%.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحا.
- طقس غائم جزئيا.
شمال الصعيد
- طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصل حد الصقيع، ويوجد أتربة عالقة وطقس غائم نهارا.
- طقس غائم جزئيا.
جنوب الصعيد
- طقس مائل للدفئ نهارا شديد البرودة ليلا.
- طقس غائم جزئيا.
وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: