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طقس الثلاثاء.. أتربة ونشاط للرياح وارتفاع الحرارة على هذه المناطق (بيان بالدرجات)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الثنين، إن حالة الطقس غدا تكون على النحو التالي حسب المنطقة:

القاهرة الكبرى
- طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد أتربة عالقة وطقس غائم نهارا.

الوجه البحري
- طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد أتربة عالقة وطقس غائم نهارا.

السواحل الشمالية الغربية:
- طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

- أمطار خفيفة بنسبة 30%.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر الشبورة المائية صباحا.

- طقس غائم جزئيا.

شمال الصعيد
- طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصل حد الصقيع، ويوجد أتربة عالقة وطقس غائم نهارا.

- طقس غائم جزئيا.

جنوب الصعيد
- طقس مائل للدفئ نهارا شديد البرودة ليلا.

- طقس غائم جزئيا.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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