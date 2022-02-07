شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: انخفاض حاد بدرجات الحرارة بدءا من الأربعاء بقيم تصل 4 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين، حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد الإثنين 7 فبراير والثلاثاء 8 فبراير، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه اعتبارا من يوم الأربعاء 9 فبراير، يشهد الطقس انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من2 : 4 درجة.

ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 00.