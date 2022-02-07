شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. وصول بعثة المنتخب الوطنى إلى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل بعد قليل، بعثة المنتخب الوطنى إلى مطار القاهرة، قادمة من الكاميرون، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "إكسترا نيوز".

وكان منتخب مصر حصل على المركز الثانى فى كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة من السنغال بنتيجة 4 / 2 في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد أولمبيه في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كل من أحمد سيد زيزو ومروان حمدي، بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كلا من كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني بينما أهدر بونا سار.