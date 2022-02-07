شكرا لقرائتكم خبر عن نجل هانى الناظر يكشف تطورات حالته الصحية.. ويعلق: دعواتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الناظر تطورات الحالة الصحية لوالده الدكتور هاني الناظر، حيث قال من خلال "بوست" علي الفيس بوك "الحمد لله حالة الوالد الصحية اتحسنت..النهاردة إن شاء الله حيعملوله أشعة مقطعية وتحاليل، ولو ربنا كرم والنتايج طلعت كويسة ممكن يخرج من المستشفى قريب إن شاء الله دعواتكم بقى".



نجل الدكتور هاني الناظر

وكان قد كشف الدكتور هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه مصاب بفيروس كورونا وموجود بأحد المستشفيات الخاصة، بعد أن حدثت لى انتكاسة بعد تحسنى على بروتوكول العلاج.

وطمأن الدكتور هانى الناظر محبيه بقوله "ادعوا لى، لكن خذوا حذركم من متحور أوميكرون فهو سريع الانتشار، كنت معزولا بالمنزل وأتلقى العلاج بعد إصابتى بفيروس كورونا منذ 12 يوما، لكن حدثت لى انتكاسة نتيجة مضاعفات الفيروس، وأنا حاليا بالمستشفى وملتزم ببروتوكول علاج كورونا.. ادعولى"، مضيفا، لقد دخلت المستشفى أمس، نتيجة مضاعفات الفيروس من ارتفاع بدرجة الحرارة وأوجاع بالجسم، وقمت بعمل تحاليل وظهرت إيجابية للفيروس وأنا حتى الآن ملتزم ببروتوكول علاج كورونا.

وأشار إلى أنه كان ملتزما بالإجراءات الاحترازية لكن اختلاطه بالمرضى قد يكون السبب فى العدوى نتيجة خطأ ما حدث، مؤكدا أن سلالة أوميكرون سريعة الانتشار، ويمكن أن تتنشر من خلال الجلد، موضحا أن المصريين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية، ولازالت وسائل المواصلات تمتلئ بالناس، بالرغم من كورونا، ولا أحد يلتزم بارتداء الماسك، ولازال المصريين يسلمون على بعضهم البعض بالأيدى، ويأكلون مع بعضهم البعض فى تجمعات فى الشارع رغم أن متحور أوميكرون سريع الانتشار.

وأطلب من المصريين أن يأخذوا الموضوع بجدية، موضحا أن الفترة المقبلة ستكون أشد لأننى حذرت من قبل أن كورونا ينتشر أكثر فى فصل الشتاء مع وجود البرد.

وقال لازم نقول للناس خذوا بالكم ممكن تلتقط الفيروس، حيث إن كورونا لديه القدرة على الانتشار بصورة كبيرة والأطفال يلعبون دورا كبير جدا فى انتشار الفيروس.

يذكر أن الدكتور هانى الناظر قد حصل عل العديد من الجوائز منها جائزة التقدير العلمى من المركز القومى للبحوث عام 2009، وجائزة العام من رابطة العلماء المصريين فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا عام 2008، وحاز على درع أكاديمية البحث العلمى فى عيد العالم عام 2007، وعلى تكريم درع كلية طب قصر العينى من جامعة القاهرة، ودرع جامعة عين شمس وغيرها من الجوائز.