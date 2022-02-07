شكرا لقرائتكم خبر عن آخر أيام طوبة.. شهر أمشير يبدأ غدا ومعروف بالرياح القوية والبرودة الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات معدودة باتت تفصلنا عن انتهاء شهر طوبة، الذى بدأ الأحد 9 يناير وينتهى اليوم الإثنين 7 فبراير، وهو الشهر المعروف بشهر البرد القارس والمطر.

ويبدأ شهر أمشير وهو الشهر السادس من التقويم المصرى، ويشتهر بنشاط الرياح وبرودة الجو، واسمه مشتق من مجير رمز الريح لدى قدماء المصريين غدا الثلاثاء 8 فبراير.

وعادة ما ترتبط الشهور القبطية لدى المصريين بالظواهر المناخية والتي تتطلب التأهب لها بشكل جيد، ويأتي شهر أمشير 2022 بعد انتهاء شهر طوبة، ويتميز بمجموعة من الظواهر الجوية، وقيل عنه من الأمثال الشعبية: "يفصص الجسم نسير نسير" و"أي من شدة الهواء" أو أمشير أبو الزعابيب الكتير ياخد العجوزة ويطير.

وفيما يلى أسماء الشهور القبطية:

الشهر الأول هو توت.

الشهر الثاني هو بابه.

الشهر الثالث هو هاتور.

الشهر الرابع يسمى كياك.

الشهر الخامس هو طوبة.

الشهر السادس يدعى أمشير.

الشهر السابع هو يرمهات.

الشهر الثامن هو برمودة .

الشهر التاسع يسمى بشنس.

الشهر العاشر يدعى يؤنه.

الشهر الحادي عشر هو أبيب.

الشهر الثاني عشر يدعى مسري.

الشهر الأخير الذي يدعى الشهر الصغير يدعى نسيئ.