شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة بنزع ملكية عقارات بمسار تحويل مصرف ناهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالاستيلاء مؤقتا ولمدة ثلاث سنوات على العقارات والأراضى اللازمة لتحويل مصرف ناهيا إلى ترعة عبد العال البحرى بعرض 6 أمتار وبطول المسار لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية.

كما قرر المحافظ الاستيلاء مؤقتا على قطع الأراضى الواقعة غرب مسار تحويل مصرف ناهيا إلى ترعة عبد العال البحرى بعرض 30 مترا وعلى طـول المـسار، وكذلك الاستيلاء المؤقت على الأراضى الواقعة على مسار ترعة عبد العال بعرض 20 مترا، لحين الانتهاء من العمل بمشروع تغطية مصرف ناهيا إلى ترعة عبد العال البحرى.

ويتعين على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة بالتنسيق مع جهاز أملاك الدولة بالمحافظة اتخاذ اللازم نحو السير فى إجراءات نزع الملكية للأراضى والعقارات الوارد ذكرها بالمادة الأولى بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قبل مضى المدة المحددة بالقانون.