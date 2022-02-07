شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الكويتية تهتم بالشأن المصرى وتبرز تصريحات شكرى بالقمة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتمت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الاثنين، بحزمة من الموضوعات التى تتعلق بالشأن المصرى، وأبرزت تصريحات وزير الخارجية سامح شكرى فى اجتماع قمة الاتحاد الإفريقى 35، ومشاركة الكويت في معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته 53.

ففي صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان "شكرى: مصر لا تدخر جهداً في العمل مع الدول الأفريقية لتخطي التحديات وتحقيق أهداف وتطلعات شعوب القارة"، ذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية سامح شكري أكد عدم ادخار مصر في أي جهد للعمل مع شقيقاتها من الدول الأفريقية لتخطي ما تواجهه من تحديات وتحقيق أهداف وتطلعات شعوب القارة نحو مستقبل أفضل.

وأضافت الصحيفة أن السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صرح بأن الوزير شكري استعرض خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي، الرؤية المصرية لقضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية مشيرا إلى إطلاق مركز (الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات) بالقاهرة في ديسمبر 2021، والذي من شأنه أن يمثل الذراع التنفيذية لسياسة إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي.

وفي صحيفة الجريدة الكويتية وتحت عنوان "المطالبة بفتح قنصلية كويتية بمدينة الإسكندرية المصرية "، ذكرت الصحيفة أن رئيس الهيئة الإدارية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت (فرع مصر) فيصل الكندري، طالب القائم بأعمال سفارة الكويت بالقاهرة أسامة العبيد، بضرورة فتح قنصلية في محافظة الإسكندرية، نظرا لزيادة أعداد الطلبة وذويهم وحاجتهم الماسة إليها.

وفي نفس الصحيفة وتحت عنوان " إقبال على الجناح الكويتي بمعرض القاهرة للكتاب"، أشارت الصحيفة إلى أن رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت لدى مصر المستشار الدكتور أحمد المطيري أشاد بأجنحة دور النشر والمؤسسات والجهات الثقافية الكويتية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدا أنها "علامة بارزة في المعرض".

وقال المطيري، على هامش زيارته للمعرض في دورته الـ 53، إنه لاحظ إقبالا كبيرا خاصة على أجنحة الجهات الحكومية الكويتية، وحرص الزوار على اقتناء مطبوعاتها المميزة، موضحا أن حكمة المسؤولين في هذه الجهات ظهرت من خلال عرض منتجاتها العلمية والأبحاث والمجلات بأسعار مدعومة وفي متناول الجميع، لإتاحة الفرصة للباحثين والقراء في مصر للحصول عليها.