شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظم ورشة عمل للحرفيين بالدرب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت ورشة العمل التى تنظمها محافظة القاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية فعالياتها بمشاركة مجموعة من الحرفيين في الأويما والخيامية والأرابيسك وصناعة السبح والزجاج والنحاس والخشب والحلي والذهب وتطعيم المعادن بالفضة وذلك في قاعة جمعية مظلة بالدرب الأحمر، تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وناقشت ورشة العمل التى حاضر فيها عادل موسى أخصائى توثيق التراث غير المادى، المشكلات التي تواجه الحرفة التراثية و كيفية انقاذها من الاندثار وسبل وضع مقترح لتعليم جيل جديد من الحرفيين لاستمرار الحرفة .

وتأتى الورشة التي شارك فيه أكثر من 30 حرفيا ضمن مشروع حصر الحرف التراثية بالقاهرة التاريخية والذي تدعمه وتموله منظمة اليونسكو وصندوق اتفاقية اليونسكو 2003 ( صون التراث الثقافي غير المادي).