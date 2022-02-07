وزارة البيئة تعلن الانتهاء من إقامة 38 محطة لرصد الضوضاء فى 13 محافظة

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير صادر عن وزارة البيئة يتعلق بجهود الحد من التلوث، وخاصة تحسين نوعية الهواء، أنه تمت إقامة حوالى 38 محطة لرصد الضوضاء فى 13 محافظة.

كما تناول التقرير نجاح وزارة البيئة فى تخفيض نسبة الخفض فى أحمال التلوث، من الأتربة الصدرية العالقة فى الهواء، بنطاق القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 25.5% خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف التقرير أن جهود وزارة البيئة لخفض تلوث الهواء تضمنت إنشاء ما يزيد عن 114 محطة لرصد نوعية الهواء المحيط، اضافة إلى ربط اكثر من 85 منشأة صناعية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات، من خلال حوالى 418 مدخنة.

وأوضح التقرير المرتبط بجهود تخفيض تلوث الهواء وتحسين جودته، انه تم فحص العادم لأكثر من 17 ألف مركبة منها "سيارات وتروسيكلات ونقل وميكروباصات".