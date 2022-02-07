شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تضع آليات تفعيل الحقائب التدريبية لمناهج الصف الرابع الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، اجتماعًا مع مديري عموم المواد الدراسية، ومديري إدارات التدريب بالمديريات، لعرض خطة تنفيذ برنامج "تفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر" الذي يستهدف مديري المدارس الابتدائية.

وتم الاتفاق مع مديرى عموم المواد الدراسية على وضع آليات تنفيذ الحقائب التدريبية لمعلمي المواد الدراسية لمعلمي الصف الرابع الابتدائي على منهجية وفلسفة المناهج الجديدة باستخدام أمثلة من المناهج؛ ليتم تطبيقها على منهج الفصل الدراسي الثاني على أن تتم التدريبات خلال الأسبوع الثاني من أجازة نصف العام.

ووجه الدكتور رضا حجازى التحية والشكر لمديري عموم تنمية المواد الدراسية، ومركز تطوير المناهج، والأكاديمية المهنية للمعلمين، ومديري التدريب على الإنجاز الذى تم فى وحدات التدريب، والتدريب على رأس العمل فى العام 2021، والانتهاء من الحقائب التدريبية، دون أن تتحمل وزارة التربية والتعليم أية نفقات، مشيرًا إلى أن فلسفة التدريب على رأس العمل تهدف إلى إكساب المهارات، وتقوم على فكرة أن المدرسة هي وحدة التطوير.

وأوضح الدكتور نائب الوزير، أنه تم تكليف بعض من مديري إدارات التدريب بالمديريات التعليمية بوضع الحقيبة التدريبية الخاصة بالقيم واحترام الآخر بالشراكة مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومركز تطوير المناهج والذى نتج عنه عمل متميز ينم عن التكاتف بين جميع أعضاء المنظومة، قائلًا: إن التدريب يكون على فلسفة المناهج الجديدة، والسلوكيات المهنية لمديري المدارس الابتدائية والمهارات الإدارية الحديثة والامتياز الإداري وتطوير الذات.

كما استعرض الدكتور رضا حجازى إنجازات التدريب بالإدارات التعليمية ووحدات التدريب بالمدارس، موضحا أنه تم استهداف 20283 معلمًا على برنامج السلوكيات المهنية لمديري المدارس الابتدائية حضر منهم 16740 معلمًا بنسبة 83%، و14349 من رؤساء وحدات التدريب على برنامج السلوكيات المهنية لمسؤولي وحدات التدريب، وقد حضر منهم عدد 13344، بنسبة 93%، وعدد 164398 معلمًا على برنامج ورش التنمية المهنية لمعلمى المرحلة الابتدائية جميع المواد الدراسية الأساسية، وقد حضر منهم 148122 معلمًا بنسبة 90.1%.

وأوضح أنه تم استهداف 13812 من المديرين على برنامج السلوكيات المهنية لمسؤولي وحدات التدريب لمرحلة التعليم الإعدادى، وقد حضر منهم عدد 12064 بنسبة 87.3%، وعدد 9948 معلمًا على برنامج السلوكيات المهنية مسئولى وحدات التدريب، وقد حضر منهم 9131 معلمًا بنسبة 91.8%، و 117578 معلمًا على برنامج ورش التنمية المهنية لمعلمى المواد الأساسية للمرحلة الإعدادية ومادة الحاسب الآلى، وقد حضر منهم عدد 101212 معلمًا، بنسبة 86.1%.



كما وجه الدكتور رضا حجازي ببدء ورشة عمل للمدربين يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022 يقوم بها مدير إدارة التدريب للتعرف على أهداف البرنامج ومناقشة الأنشطة الواردة به، ويتم تنفيذ البرنامج لمدة ثلاث أيام في الفترة من 9 إلى 17 فبراير 2022 باستهداف مديري المدارس الابتدائية ومدير المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى وضع آليات تنفيذ الحقائب التدريبية لمعلمي المواد الدراسية للصف الرابع الابتدائي بالتعاون مع موجه أول المادة على مستوى الإدارة، والاتفاق مع مديري عموم المواد الدراسية التعليمية، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفى نهاية الاجتماع تم تكريم فريق إعداد حقيبة القيم واحترام الآخر لمديري المدارس الابتدائية.