شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد إشهار 53 مسجد إشهارًا محليًّا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إشهار (53) مسجدًا إشهارًا محليًّا على مستوى الجمهورية، منها (48) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا ، و(5) مساجد صيانة وترميمًا.









وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد وعمارتها.

وفى سياق متصل، تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبلة، 18 مسجدًا، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 /2021م حتى تاريخه 567 مسجدًا، منها 484 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و83 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا

1. يوسف مصطفى – قرية السوالم – دير مواس

2. عبد الوهاب أبو جويلى – دير السنقورية – بنى مزار

3. الحاج عبد الناصر – ابجاج الحطب – نجع الهماملة – مطاي

4. التقوى – مزروع – ابجاج الحطب – حلوة - مطاي

5. الرحمن البحرى – أبو نخلة عزبة القمادير - سمالوط

6. الشيخ عبد الوهاب - أبو سدرة – ريدة

7. النور – الشيخ علاء دمشير - المنيا

مديرية أوقاف المنوفية

8. الكبير – قرية مجيريا- أشمون

9. الحمد – قرية صنصفط- منوف

مديرية أوقاف الشرقية

10. أبو زمزم – تلراك

11. رضوان – الديسة – مركز ديرب نجم

مديرية أوقاف كفر الشيخ

12. الرحمن – نجع العريان – البرلس بلطيم

13. الهدى – كفر المرازقة - قلين

مديرية أوقاف الغربية

14. النور العامرية – المحلة الكبرى

مديرية أوقاف أسيوط

15. النور – قرية النواورة البداري

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف السويس

1. مكة – المدينة الصناعية – حى الأربعين

2. وابور الملح – وابور الملح – حى الجناين

مديرية أوقاف الجيزة

3. الضباط – مساكن الرماية – الهرم