شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف مواصفات امتحان الثانوية العامة لطلاب ذوى الهمم المدمجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات امتحانات الثانوية العامة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة المدمجين في مدارس التعليم العام، مشيرة إلى أن طلاب ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة وبطىء التعلم والمصابين بالشلل الدماغي واضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون: تكون مواصفة الامتحان عبارة عن: 100 % من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 بالنسبة لهم موضوعية.

وأوضحت أنه بالنسبة للطلاب المكفوفين، تكون مواصفة الامتحان عبارة 70% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 موضوعية و30% أسئلة مقالية، أما الطلاب ضعاف السمع، 65% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 موضوعية و35% أسئلة مقالية، أما الطلاب ضعاف البصر تكون الأسئلة عبارة عن60% موضوعية و40% أسئلة مقالية، أما الطلاب ذوي الإعاقة الحركية، 50% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة موضوعية و50% أسئلة مقالية.

جاء ذلك فى كتاب التعليمات وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، والذى تم تعميمه على المديريات التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.