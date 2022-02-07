القوى العاملة: 6894 فرصة عمل جديدة برواتب تصل لـ 6 آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها بشكل نصف شهري، توفير 6703 فرصة عمل للذكور والإناث، بينهم "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 87 شركة ومصنعا قطاع خاص في 18 محافظة لشغلها خلال شهر فبراير الجاري.

وبحسب بيان اليوم الاثنين، تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يناير 2022 في النشرة السابقة وعددها 191 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 6894 فرصة عمل.

وأشار محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إلى أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني (www.manpower.gov.eg) النشرة القومية للتشغيل، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل" وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرص متوفرة في 18 محافظة هي: القاهرة، والجيزة، وسوهاج، والقليوبية، والإسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وجنوب سيناء، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والوادي الجديد، والسويس، وبورسعيد، ودمياط.

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 100 كاشير، و100 مسئول مبيعات، و5 محاسبين براتب 6000 جنيه، و5 أخصائيين موارد بشرية براتب 5 آلاف جنيه، و235 فرد أمن، و50 عامل إنتاج، و5 مدخلين بيانات، و45 منسقة ميدانية، و10 مساعدين مدير، و10 مشرفين مطعم، و200 عضو فريق، و20 شيف شواية، و40 عامل نظافة، و10 مشرفين أمن، و10 عمال زراعيين، و70 عامل سنجر وأوفر وأورليه، و10 عمال فرش، و12 عامل تعبئة ومكواة.

وتابع الوزير: فرص العمل المتوفرة بمحافظة الإسكندرية تتمثل في 100 عامل إنتاج، و20 مشرف أمن، و65 فرد أمن، و60 عامل تشطيب، و20 عامل ماكينة، و5 فني كهرباء، وأمين مخزن، وفي الجيزة والسويس مطلوب 300 فرد أمن براتب يصل إلى 3400 جنيه، و200 عامل إنتاج، و20 عامل جودة، و30 عاملة قص، و17 فني ميكانيكا، و5 فني كهرباء، و5 نجار.

ووفرت مديرية القوى العاملة بالقليوبية مجموعة من فرص العمل شملت: 150 عامل خياطة، و150 عامل مكواة وتعبئة، و150 عامل تدريب على أعمال الخياطة، و8 محاسب تكاليف، و5 أمين مخزن، و5 أخصائي خدمات مالية، و5 أخصائي نظم محاسبية، و5 مندوب تسهيلات، و5 صانعة مجوهرات، و4 عمال إنتاج.

وفي المنوفية والبحيرة مطلوب: 30 مراقب جودة، و150 عامل غزل، و860 عامل إنتاج، و36 عمال تعبئة وتغليف، و37 عامل تفصيل وحياكة، و15 عامل مكواة، و10 عمال خدمات.

وفي بورسعيد : 100 مراقب جودة، و35 مهندس، و1200 مشغل إنتاج، و4 مدرس لغة إنجليزية ورياضيات وعلوم، و2 فرد أمن، و2 عامل نظافة، كما تم توفير فرص عمل بالشرقية تمثلت في: 9 مهندس إنتاج، و3 مهندس تصميم، و3 مدير مكتب فني، و2 مندوب تسويق، وأخصائي تخطيط، و13 مندوب مبيعات، وسكرتيرة، ومدير تصدير، ومشرف موارد بشرية، و2 فني سلامة وصحة مهنية، و2 فني نبش CNC، و5 فني لحام CO2، و3 فني مكابس، و3 فني ثنايات، و10 أخصائي تمويل، و2 مشرف إنتاج، و10 مشرف أمن، و10 مراقب كاميرات، و200 فرد أمن، و22 سائق درجة أولى، و130 عامل إنتاج، و15 نساج، و10 فني إنتاج، و5 فني جودة، و18 مراقب جودة، و4 سائق كلارك، و10 فني صيانة ميكانيكية وكهربائية، و6 فني تشغيل ماكينات كرتون، و2 فني حقن بلاستيك، و3 عامل خلاطة، و20 فني طباعة ماكينة، و60 عاملة مساعدة، و20 عامل مساعد إنتاج، و5 عمال نظافة وسائق تروسيكل.

وفي الدقهلية مطلوب: 5 مهندس زراعي، و10 مندوب مبيعات براتب 6 آلاف جنيه، و10 مبيعات تليفون، و10 سائق سيارة، و10 سائق موتوسيكل، و10 محضر طلبيات، و11 عامل نظافة، و6 فني صيانة، و4 منسق ميداني، و2 أخصائي ميداني، أما في الغربية الوظائف المتوفرة هي: 15 عامل عادي، و3 سفرجي، و2 طباخ، و10 عامل طباعة، و15 عامل نظافة، و10 عامل تطريز وسنجر، و5 عمال تعبئة وتغليف.

وفي قنا والمنيا مطلوب: 350 عامل نظافة براتب يومي 130 جنيها + حوافز ، أو راتب دائم 3500 جنيه، و40 أخصائي تسويق، ومحاسب ثان (مشروع)، ومهندس موقع معماري.

وفي سوهاج مطلوب: 60 مدرس لغة عربية وإنجليزية ورياضيات، و6 مدرسين دراسات، و15 مدرس رياض أطفال، و10 أخصائي تمويل، و2 رئيس مجموعة.

وفي أسيوط مطلوب: 10 أخصائي ائتمان، و3 مهندس، و2 كيميائي، و2 مشرف بيع، و2 سائق درجة ثانية، و8 عمال إنتاج.

وفي الوادي الجديد مطلوب: 100 عامل تعبئة وإنتاج، و45 عاملة فرز وتعبئة، و3 عمال تحميل، وموظفة استقبال، و2 عامل لشركة طيور، و2 عامل مطعم، و2 عامل لشركة منظفات، وعامل ورشة بلاط، وعاملة نظافة.

وفي جنوب سيناء الوظائف المتوفرة هي: 5 مدرس دراسات ولغة عربية وفرنسية وإنجليزية، ومدرسة حاسب آلي، وموظفة إدارية، وأخصائية مكتبة، و3 موظفين استقبال، ومشرف أدوار، وصراف مراكز، و22 منقذ بحري، و41 مضيفا، و4 متلقي طلبات، وموظفة متابعة، ومحاسب، و22 منظف أماكن عامة، و2 مساعد مضيف، و10 إشراف داخلي، و3 فني معدات، و34 فرد أمن، و16 مشرف غرف، ورئيس بحري، و11 طباخا، و 10 عمال كافتيريا، و5 كابتن مطعم، و5 سائق، و2 منظف غرف، و6 عمال مخازن، ونجار، و5 فني تبريد وتكييف ومعدات، و3 عمال مغسلة، و16 عامل سكن عاملين، و3 عاملة نظافة، و53 عامل تجهيز وتحضير، و7 عامل زراعي، و2 كهربائي، و3 مرشد سنوركل، وأغذية ومشروبات، و5 غطاسين.​