الأربعاء.. السعودية: تطبيق قواعد جديدة تخص لقاح كورونا للمغادرين والقادمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استعرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبدالرزاق أحمد، رئيس المكتب العمالي بجدة، لفت فيه إلى أن المملكة العربية السعودية ستبدأ من بعد غد الأربعاء في تنفيذ قواعد جديدة للمغادرين والقادمين إليها فيما يتعلق بلقاح كورونا.

وقال الملحق العمالي بجدة، في تقريره لوزير القوى العاملة، إن هذه القواعد تشترط حين مغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاما، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وأوضح الملحق العمالي وليد عبدالرازق أن القواعد ألزمت جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون -بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية فحص ((PCR معتمد، أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (Covid-19 Antigen Test) خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من 8 أعوام مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

ويسمح للمواطنين الذين تظهر نتيجة الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها - بعد مضي 7 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، و10 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة. ​