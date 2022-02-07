جرائم شهر العسل| "مراته قتلته وهو بينطق الشهادة".. لماذا قتلت عروس الشرقية زوجها بعد 33 يوم زواج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت عزبة "أحمد بك شكري" التابعة لقرية العلوية دائرة مركز شرطة الزقازيق، جريمة قتل راح ضحيتها "حسن" 30 سنة- عامل في شركة نظافة، على يد زوجته "وفاء"، بعد 33 يوم زواج فقط، بسبب خلافات بينهما.

في حلقة جديدة من "جرائم شهر العسل" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل قصة مقتل عريس كفر حافظ، أمام أعين والده.

القدر ساق المجني عليه للبحث عن عروس كي يكمل حياته معها، فدله أحد الأهالي على واحدة من قرية كفر حافظ، وكانت مطلقة ولديها طفلان، لكن المجني عليه قال حينها ظروفها زي ظروفي، وتقدم لها لخطبتها، وفي أقل من شهرين أتم زواجه منها.

منذ الأيام الأولى للزواج وقد عرضت المشاكل طريق منزل الزوجية، بسبب الخلافات المستمرة بين العريسان، حتى أن الأسابيع الأولى للزواج شهدت الاتصال بأسرتها أكثر من مرة كي يضعوا حلًا لإبنتهم لكن دون جدوى "كل شوية تتخانق مع جوزها ومبتكبرش لحد".

"كانت عايزه تتحكم في حسن وكلمتها تمشي عليه" هكذا وصف أهل الضحية سبب الخلاف الدائم بين الزوجين، حتى أنها طالبته أكثر من مرة بالاتفاق على إعطائه الراتب الشهري الخاص به وتتولى هي الإنفاق عليه وعلى المنزل لكنه رفض كي لا يخضع لها.

أهل الضحية أكدوا أن الزوجة كانت تعاقب زوجها خلال الأسابيع الأولى للزواج بهجره وعدم إعطائه حقوقه الشرعية، كي تجبره على طاعتها؛ لكنها لم تتمكن من الوصول إلى مبتغاها، رغم معاملته الحسنة لها.

صباح يوم الواقعة بدأ الخلاف يشتد بين الزوجة والضحية، حتى حضرت والدتها وزوج عمتها كي يصلحا بينهما وينصحاها بالحفاظ على زيجتها الثانية، لكن دون فائدة، فمع عودة الزوج من عمله في المساء تجدد الشجار بينهما مرة أخرى، وحينما طالبها زوج عمتها بالذهاب معها إلى منزل والدها لحين الصلح بينهما لكنها رفضت "مش همشي غير لما أخلص عليه".

أسرعت الزوجة إلى المطبخ وأحضرت سكينة وطعنت زوجها في القلب، حتى سال الدم منه وبدأت أسرته محاولات إنقاذه لكن دون جدوى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

والد الضحية أغمى عليه بعدما شاهد ابنه غارقًا في دمائه، حتى دخل في غيبوبة لمدة يومين "ابني مات راجل ونطق الشهادة 3 مرات قبل وفاته.

الزوجة قالت في التحقيقات إنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية على مصاريف المنزل، تطورت إلى مشاجرة وضربها، فلم تشعر بنفسها إلا وقد استلت سكين المطبخ وطعنته به ولم تقصد قتله.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "حسن" عامل مقيم عزبة أحمد بك شكرى التابعة لقرية العلوية، دائرة مركز شرطة الزقازيق، لمستشفى الأحرار، مصابًا بطعنة في القلب، وتوفي فور وصوله.

وتبين من التحريات الأولية، قيام "فاطمة. م" زوجة المجني عليه بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات زوجية بينهما، وتبين أنهما متزوجان منذ 33 يومًا، وتمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق من ضبط الزوجة وإحالتها للنيابة العامة.