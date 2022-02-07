شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 4 سنوات يسمح فيها للطالب بدخول امتحانات الثانوية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يسمح لطلاب الثانوية العامة" الصف الثالث الثانوي العام" بالتقدم 4 أعوام فقط لامتحانات الثانوية العامة مرتين كطالب منتظم وسنتين على نظام المنازل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، أو قام بتأحيلها من العام الماضى، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية التقدم للامتحان ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

وأكدت الوزارة، أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.