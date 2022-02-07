شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٢ بتعيين ١٤٣ مندوبًا مساعداً بمجلس الدولة من خريجي دفعة ٢٠١٨. كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٢ بفصل احمد حسن الجريدي معاون النيابة بالنيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي. وأصدر الرئيس السيسي أيضا قرار رقم ٤٨ لسنة ٢٠٢٢ بفصل عمر ياسر مسعود معاون النيابة بالنيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي. كما أصدر الرئيس السيسي كذلك قرار رقم ٤٩ لسنة ٢٠٢٢ بفصل أحمد عبد الفتاح موسى معاون النيابة بالنيابة العامة من عمله، بغير الطريق التأديبي. ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.