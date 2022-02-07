شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم وشبورة على الطرق.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 00 .