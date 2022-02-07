شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ثلث وفيات مرض سرطان الثدى بسبب زيادة الوزن والتدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن ثلث وفيات السرطان تقريبا بسبب زيادة وزن الجسم وقلة النشاط البدنى بالإضافة إلى شرب الكحوليات والتدخين وعدم تناول الخضروات والفاكهة بشكل كافٍ.

وأكدت وزارة الصحة، أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين السيدات، مشيرة إلى أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى يرفع من نسب وفرص الشفاء.

وأوضحت، أنه يشكل ثلث نسبة الإصابات للسيدات المصابات بالأورام بشكل عام لكن العلاج المبكر يزيد من فرص الشفاء، مؤكدة أن الفحص الذاتى مرة شهريا يساعد علي اكتشاف سرطان الثدى، إن المستشفيات الكبرى مجهزة لاستقبال أى حالات مصابة بسرطان الثدى وعلاجها.

وكشفت وزارة الصحة، أن الفحص الذاتي للثدى يساعد على الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدى، ووصول نسبة الشفاء من سرطان الثدي لأكثر من 90٪.