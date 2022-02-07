شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف طرق تجنب الإصابة بمرض السرطان فى 10 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن طرق تجنب الإصابة بالسرطان منعا لحدوث مضاعفات صحية، وتضمنت الطرق الآتية:

1. تناول الطعام الصحي والفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والتقليل من الدهون المشبعة واللحوم الحمراء.

2. حافظ على وزن جسمك وكن نشيطًا بدنيًا من خلال ممارسة الرياضة بانتظام.

3 . الابتعاد عن التدخين ولو كان سلبيًا.

4.تلقي اللقاحات ضد فيروس الورم الحليمي وفيروسات التهاب الكبد لأن هذه الالتهابات تساهم في الإصابة بالسرطان.

5. احصل على الرعاية الطبية وفحوصات السرطان بانتظام وتعرف على تاريخ عائلتك الطبي.

6. تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة واستخدم واقى الشمس.

7. تجنب الملوثات البيئية والادخنة وعوادم السيارات والأمينات العطرية.

8. احصل على ما يكفي من فيتامين د.

9. احصل على وقت كافي من الراحة واجعل النوم الجيد أولوية.

10.تجنب التعرض غير الضروري للإشعاع، ولكن لا تقلق بشأن الإشعاع الكهرومغناطيسي من خطوط الطاقة عالية الجهد أو إشعاع الترددات الراديوية من الموجات الدقيقة والهواتف المحمولة.