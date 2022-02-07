شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال إنشاء المتحف المصرى الكبير وصلت لـ99%.. تعرف على نسب التنفيذ والإنجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت أعمال المتحف المصري الكبير من الانتهاء استعدادا لافتتاحه أمام العالم قريبا، ويتابع كل المسئولين في مصر هذه الأعمال بشكل يومي تقريبا.. الخليج 365 يعرض في النقاط التالية آخر ما وصلت إليه عملية الإنشاء:

- وصل إجمالي نسبة إنجاز الأعمال بموقع المتحف المصري الكبير 99%.

- الانتهاء من تثبيت وعرض أكثر من 4700 قطعة أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون داخل 86 فاترينة عرض من أصل 107

- نقل أكثر من 56,000 قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير

- الانتهاء من تثبيت 100% من جميع القطع الثقيلة بالبهو والدرج العظيم

- الانتهاء من أعمال الهيكل الإنشائي بنسبة 100%.

- الانتهاء من التشطيبات الداخلية بنسبة 99.8%

- وصل حجم الإنجاز في تنفيذ الأنظمة الإلكتروميكانيكية إلى 96%، وفي تنفيذ أنظمة الاتصالات والتأمين ICT إلى 90%.

تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف

- الانتهاء من الساحات الخارجية والمساحات الخضراء بنسبة 98%.

- وصل حجم الإنجاز في الطرق الخارجية المحيطة إلى 92% وفي الواجهة المطلة على الأهرامات الى 99.8%.

- الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني والمعدني لمتحف مراكب خوفو بنسبة 100% وجاري تنفيذ التشطيبات اللازمة للمبني.

- زيادة طاقة انتظار السيارات لتصل لأكثر من 2000 مكان انتظار بزيادة عن المتاح حاليًا ب 1300 عربة.

- وصل حجم الإنجاز ببهو المدخل والدرج العظيم إلى 99.8% .

- تم الانتهاء من تشطيبات قاعة الملك توت عنخ آمون بنسبة أكثر من 99%.

- تم وضع وتثبيت أكثر من 4700 قطعة أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون داخل 86 فاترينة عرض من أصل 107 فاترينة.

- تم الانتهاء من التشطيبات الخاصة بقاعات العرض الرئيسية بنسبة 96%.