شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال إنشاء المتحف المصرى الكبير وصلت لـ99%.. تعرف على نسب التنفيذ والإنجاز والان مع تفاصيل الخبر
- وصل إجمالي نسبة إنجاز الأعمال بموقع المتحف المصري الكبير 99%.
- الانتهاء من تثبيت وعرض أكثر من 4700 قطعة أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون داخل 86 فاترينة عرض من أصل 107
- نقل أكثر من 56,000 قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير
- الانتهاء من تثبيت 100% من جميع القطع الثقيلة بالبهو والدرج العظيم
- الانتهاء من أعمال الهيكل الإنشائي بنسبة 100%.
- الانتهاء من التشطيبات الداخلية بنسبة 99.8%
- وصل حجم الإنجاز في تنفيذ الأنظمة الإلكتروميكانيكية إلى 96%، وفي تنفيذ أنظمة الاتصالات والتأمين ICT إلى 90%.
تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف
- الانتهاء من الساحات الخارجية والمساحات الخضراء بنسبة 98%.
- وصل حجم الإنجاز في الطرق الخارجية المحيطة إلى 92% وفي الواجهة المطلة على الأهرامات الى 99.8%.
- الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني والمعدني لمتحف مراكب خوفو بنسبة 100% وجاري تنفيذ التشطيبات اللازمة للمبني.
- زيادة طاقة انتظار السيارات لتصل لأكثر من 2000 مكان انتظار بزيادة عن المتاح حاليًا ب 1300 عربة.
- وصل حجم الإنجاز ببهو المدخل والدرج العظيم إلى 99.8% .
- تم الانتهاء من تشطيبات قاعة الملك توت عنخ آمون بنسبة أكثر من 99%.
- تم وضع وتثبيت أكثر من 4700 قطعة أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون داخل 86 فاترينة عرض من أصل 107 فاترينة.
- تم الانتهاء من التشطيبات الخاصة بقاعات العرض الرئيسية بنسبة 96%.