شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تتابع خطط توفيق أوضاع 16 منشأة بشرم الشيخ للحصول على العلامة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع وزارة البيئة طلبات 16منشأة سياحية فى مدينة شرم الشيخ للحصول علي شهادة السياحة الخضراء وصديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.

وعلمت ”الخليج 365” أن من تفاصيل المتابعة والتنسيق التأكد من تطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة، والتزام الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام قرار توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر، تماشياً مع الأهداف الخاصة باستراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030، للحفاظ على التوازن البيئى والسياحة المستدامة، وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة.

ويأتي هذا القرار ضمن الاستعدادات لإعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تمهيدا لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" المزمع انعقاده فى مدينة شرم الشيخ خلال العام الحالي.