شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الزراعى: الاتحاد الأوروبى أكبر الأسواق ومنتجاتنا مطابقة للمواصفات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس السيد عباس، مدير المكتب الفنى بالحجر الزراعى، إنه منذ 4 سنوات وضعت خطة استراتيجية لتطوير وإعادة هيكلة الحجر الزراعي، مضيفا أن الحجر الزراعي هو جهاز رقابي خدمي تابع لقطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة.

وأضاف المهندس السيد عباس، مدير المكتب الفنى بالحجر الزراعى خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن من أكبر الأسواق التي نصدر لها سوق الاتحاد الأوروبي ، متابعا: "ودي ناس مبتهزرش"، مشددا على أن المنتجات المصرية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية.

وتابع المهندس السيد عباس، مدير المكتب الفنى بالحجر الزراعى أن هناك معايير الجودة للصادرات الزراعية، وذلك من خلال اختبار التقاوى ومتابعة وزارة الزراعة، ويتم إعطاء الفلاح كتيب يلتزم بالتعليمات التى تطابق المواصفات العالمية حتى يتم تصدير المنتجات الزراعية للدول الخارجية.