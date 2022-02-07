شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء أمام نواب البرلمان: ارتفاع صادرات مصر من الأدوية بنسبة 35% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدولة المصرية لم تشهد أى أزمات بسوق الأدوية، ليس هذا فحسب بل تقيمها دوليا يتصاعد في صناعة الدواء، وارتفعت صادرتها من الأدوية بنسبة 35% لأول مرة في التاريخ، هذا ما كشف عنه الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء أمام نواب لجنة الصحة بمجلس النواب أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات الأدوية.

وأوضح أن تم التوسع فى مقرات هيئة الدواء وقد تم إنشاء قرابة 38 مقرا بالمحافظات، مؤكدا أن مصر لم تشهد أى أزمة فى مجال الأدوية منذ سنوات وقد صعد تقيم مصر دوليا فى صناعة الأدوية.

كما كشف عن ارتفاع صادرات مصر من الأدوية بنسبة 35% لأول مرة، موضحًا أن التصنيع المحلى فى مجال الأدوية يشهد طفرة كبيرة، مضيفا: لا يوجد أى دواء فى العالم أو لقاح لا يصنع بمصر.

وقال رئيس هيئة الدواء إن مصر لم تشهد أى أزمة فى مجال الأدوية منذ سنوات، وقد صعد تقييم مصر دوليا فى صناعة الأدوية، مشيرا إلى أن التفتيش الصيادلي بالمحافظات سينتهي واختصاصات هيئة الدواء سوف نحصل عليها كاملة وسيتم تنفيذ اختصاصاتها كاملة، مشيرًا إلى أن لديه استعداد لتقديم كشف حساب عما قدمته هيئة الدواء لشركات قطاع الأعمال.

وأوضح ضرورة أن يكون هناك تنافسية فى صناعة الدواء بدلا من أن تتحكم شركة واحدة فى كامل السوق.