شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة تصل لـ20 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الجمعة المقبل كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 7 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 09 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 8 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 09 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 9 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 09 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 10 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجة

جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 11 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجة