شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الأوكازيون الشتوى 2022.. ونسب التخفيضات تصل 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الاثنين، العمل بالأوكازيون الشتوي والذى يستمر لمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية .

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الشتوي 2022 من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.