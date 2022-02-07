السيسي للمنتخب الوطني: أديتم ما عليكم وكسبتم احترام الجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على خسارة المنتخب الوطني، في المباراة النهائية أمام نظيره السنغالي بضربات الترجيح.

وقال الرئيس في حسابه الرسمي بفيسبوك: "أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف الرئيس: "لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال".

وتابع: "ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله".