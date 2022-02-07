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السيسي للمنتخب الوطني: أديتم ما عليكم وكسبتم احترام الجميع

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على خسارة المنتخب الوطني، في المباراة النهائية أمام نظيره السنغالي بضربات الترجيح.

وقال الرئيس في حسابه الرسمي بفيسبوك: "أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف الرئيس: "لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال".

وتابع: "ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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