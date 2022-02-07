الأرصاد: انخفاض حرارة جديد يصل إلى 4 درجات في هذه الأيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، خلال الفترة من الاثنين 07 فبراير 2022 إلى السبت 12 فبراير 2022، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافـيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت الأرصاد، أن طقس يومي الاثنين 7 فبراير والثلاثاء 8 فبراير 2022، سيشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه تشهد الحالة الجوية للبلاد، انخفاض بدرجات الحرارة من يوم الأربعاء 09 فبراير، على كافة الأنحاء يقيم تتراوح (4:2) درجة مئوية.

حالة الطقس الاثنين 7 فبراير 2022

شـبـورة مـائيـة في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤديـة من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس الثلاثاء 8 فبراير 2022

شـبـورة مـائيـة في الصباح الباكر علي بعض الطرق المؤديـة من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة، على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأربعاء 9 فبراير 2022

- أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية و الوجه البحرى على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

حالة الطقس الخميس 10 فبراير 2022

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الجمعة 11 فبراير والسبت 12 فبراير 2022

شـبـورة مـائيـة علي بعض الطرق المؤديـة من وإلى القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.