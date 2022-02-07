شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 143 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من دفعة 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القرار رقم 46 لسنة 2022 وتضمنت مادته الأولى تعيين 143 مندوباً مساعداً بمجلس الدولة من دفعة 2018.
وتضمنت مادته الثانية، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
أسماء المعينين..
1- عبد الرحمن جمال عبد العزيز إبراهيم شهاب.
2- أمير عبد الحميد عثمان محمد الحفنى.
3- صيام محمد إبراهيم محمد أبو العلا.
4- على محمد على أبو المعاطى الموافى.
5-مؤمن أحمد محمد رضوان.
6- عمر عبد الله حنفى عبد العزيز
7-أحمد إسماعيل محمد السيد عبد النبى.
8-- محمد أبو الفتوح أبو السعود أبو النور المسرى.
9- أحمد سعيد محمد صالح.
10- زیاد شريف عبد الستار محمد أبو زيد
11- عمرو محمد محمد عمار.
12- محمد منير عبد المجيد يوسف الغايش.
13- أكرم عبد العليم عبد المجيد مشرف.
14- أسامة متولی بسیونی جابر
15- أحمد محمد رمضان أحمد ناصف.
16- رائف جمال مدحت حسن حافظ شكرى.
17-محمد حسن محمد حسن
18- إفرايم عزمى أسحق بولس
19- رياض محمد فكرى يوسف سويف.
20- مروان محمود محمد أحمد الهندى.
21- محمد سعد سعد عبد العال على همام
22- أحمد محمد أحمد عبد الحليم مارية
23- هشام حسنین محمود سليمان الوكيل.
24- محمد مرشدی جمعة تركي
25- على عبد الصبور على حسين.
٢٦- أحمد عبد الظاهر على عبد اللطيف.
۲۷- شبیب محمد كمال الدين عمر.
٢٨- إسلام صبحی ناصر محمد عفیفی.
۲۹- مختار عبد الجليل دکرونی حسن.
۳۰- محمود ثروت متولى أحمد.
۳۱- حسين السيد محمود محمد شكر.
٣٢- أحمد سعد محمد رمضان الشافعى.
۳۳- عبد الحميد شحاتة عبد الرازق بهلول.
34- مسعود عبد الحميد على أبو السعد
35- محمد نبيل محمود سلامة.
36- أحمد مختار محمد إبراهيم ماضى.
37- إبراهيم شحاتة عبد الفتاح على
38- يوسف أحمد قدرى يوسف.
۳۹- محمد شعبان أحمد حسن.
40- عمر خالد محمد محمد محمد خاص.
41 - عبد الهادى محمد أحمد عبد المجيد
٤٢- محمود محمد سيد أحمد داود
43 - محمد عبد العظيم زاهر المتولى نجوم.
44 - حازم نزیه محمد محمد عبد الجواد.
45 - أحمد خالد محروس فراج.
46 - كريم محمد مندی علی
47 - محمد محمود أحمد عبد النعيم.
48 - محمد حسن عبد الرحمن سلطان
49 - أحمد محمد أحمد سليمان
٥٠- خالد محمد عبده محمد.
.53- حازم محمود أحمد
51- حسام الدين عصام محمد جاد.
٥٢- إسلام فتحى عبد الرؤوف على.
54 - أحمد أبو السعود زهران عمر زهران.
55- عمر عاطف محمود السيد
56- سيف سيف حسن أبو زايد
57- عمر عاصم على سالم
58- عماد الدين حسن أنيس أحمد
60- محمد ناصر على
61- محمد خلف إبراهيم محمد
٦٢- على جمال على عبد الله
59- مصطفى على عيد الأزرق
63- رءوف على إبراهيم خليفة.
64- أحمد شعبان حسين عبد العظيم
65 - ممدوح السعيد محمود عوض
66- محمد عبد الرحيم حسن على
67- أحمد محمد عبد الحليم على خليفة
68 - محمود جمال محمود عبد الحميد.
69- جمعة قرنی حسن فرج
۷۰- محمد رمضان حمدی أحمد عطا.
۷۱- مؤمن رجب تونی محمود.
۷۲- مصطفی حمدى عبد الرحيم محمد
73- أحمد مدحت أحمد محمد يوسف
74 عمر أحمد محمد عبد العال حسین
76- محمد همام رجب إبراهيم
75- محمد إبراهيم يوسف إبراهيم عصر.
۷۷- عمر محمد إبراهيم عبد العال
۷۸- عبد الله على محمود شلش.
۷۹- میهوب سلامة عوض راشد.
۸۰- عبد الرحمن يحيى يوسف على.
۸۱- مصطفى عطية محمد خليل قنديل
۸۲- محمد حسن عماد عبد المنعم مكاوى
موسی أحمد لطفى محمد أحمد الشواربى.
86- محمد زكير إبراهيم محمد
۸۸- يحيى إبراهيم يحيى راشد محمد علام
۹۱- سیف باهر سليمان محمد توفيق
٨۳- أحمد أسامة عبد الفتاح محمد القاضى..
85- محمود سعيد حسن عبد السلام شلبی
87- إسلام جمعة توفيق بهرام.
۸۹- محمد رمضان محمود حسن
90- أحمد عبد الحكيم أحمد أحمد المشد.
۹۲- طارق أحمد عبد الفتاح محمود
۹۳- عبد الرحمن جلال حسن عبد الونيس
٩٤- باسم هانی رشدى مبارك مرقص
95- أحمد ناصر عباس متولى أبو حبيش
96- عادل عبد المجيد محمد شلبی
۹۷- محمد مدحت عبد الحميد محمد أبو غنيم.
۹۸- مصطفى أحمد عباس محمود سيد أحمد.
٩٩- أحمد شعبان أحمد محمد طنطاوى.
۱۰۰- عمرو بكر الصافى السيد إدريس.
۱۰۱- حسام عادل محمد محمد أحمد جاد.
۱۰۲- أحمد محمد رضا أحمد الفار.
۱۰۳- محمد عبد الله محمد عبد الجليل
104- سامى مأمون سعد قمرة.
۱۰۹- وليد فتحى أبو زيد خراش
۱۱۱- إسلام صبحى عبد الظاهر محمد شاهين
115- سامى عبد الحميد أحمد شحاتة.
105- محمد أحمد رجب على ماضى.
106- عبد الرحمن على كمال جميل محمد.
۱۰۷- حمادة جمال توفيق عبد الحليم.
۱۰۸- محمد رجب أحمد الحصرى.
۱۱۰- تامر فهمی عدلی حسین سعد.
١١٢- أحمد جمال رمضان محمود.
١١۳- إبراهيم محمد إبراهيم السيد سليمان.
114- فادى أحمد محمود المسلماني
116- طارق صبحی سعد صالح السايس.
۱۱۷- محمد شعبان أحمد محمود على
۱۱۸- مهدی محمود سید محمود خليفة.
119- أحمد سلامة حسن على.
۱۲۰- محمد محسن سعيد الروينى.
۱۲۱- إسلام سيد حسيب إمام العجمي
۱۲۲- یوسف محمود محمد عبد السلام خلیف
۱۲۳- محمد يحيى عبد العزيز شيحا.
١٢٤- أحمد عبد الرحمن سعد محمود عثمان.
١٢٥- أحمد رجب على عبد الوهاب.
١٢٦- مصطفى عباس سيد عبد المجيد
۱۲۷- محمود على إمام إسماعيل حسانين
۱۲۸- مصطفى محمد وصيف إبراهيم إبراهيم
١٢٩- أحمد سلامة محمد فتحى
130- أحمد عبد الحميد مصطفى عبد الرحيم.
131- أحمد رجب نعيم عبد اللطيف أحمد قطب محمد.
۱۳۳- محمد على سعد محمد مصطفی
۱۳۸- حازم حسن محمد کمال حسن
134- محمد حسین محمود على مسعود
135- إسلام فتحى زكى أحمد
136- يوسف محمد عبد المجيد محمد إسماعيل
۱۳۷- هاشم محمد فتحی صلی
۱۳۹- محمد ممدوح عبد الحميد السقا.
140- عبد الكريم محمد عبد الحميد مسعود
141- عمر إبراهيم محمود علی محمود
١٤٢- إسلام نجم الدين عبد العظيم عبد الغنى.
143- أحمد عمرو بدر الدين عبد المجيد كامل