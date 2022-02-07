شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 143 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من دفعة 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القرار رقم 46 لسنة 2022 وتضمنت مادته الأولى تعيين 143 مندوباً مساعداً بمجلس الدولة من دفعة 2018.

وتضمنت مادته الثانية، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.