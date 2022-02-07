شكرا لقرائتكم خبر عن تجمعات كبيرة للمصريين فى نيويورك لمشاهدة مباراة مصر والسنغال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حي "أستوريا" الشهير بمدينة نيويورك الأمريكية تجمعات كبيرة للمصريين لمشاهدة مباراة مصر والسنغال فى نهائى كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بدولة الكاميرون.

ورصدت عدسة برنامج "النبض الأمريكي" مساندة عدد كبير من أبناء الجالية المصرية للمنتخب الوطني بقوة في نهائي البطولة الإفريقية ضد منتخب السنغال.



متابعة المباراة

وقد احتفل الجمهور يتصدي حارس مرمى المنتخب المصري "أبو جبل" لضربة الجزاء التي سددها بقوة اللاعب السنغالي ساديو ماني في الدقائق الأولي من المباراة.

وانتهى منذ قليل الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ضد السنغال بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما باستاد أولمبيه فى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، لتحديد بطل النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا.



مشاهدة مباراة مصر والسنغال

جاءت بداية المباراة بأفضلية من نصيب منتخب السنغال الذي شن أكثر من هجمة من الجبهة اليمنى لمنتخب مصر، حتى تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة نتيجة عرقلة ساديو ماني لاعب السنغال من قبل محمد عبد المنعم، وتقدم ساديو ماني لتسديدها ولكن تصدى لها ببراعة محمد أبو جبل في الدقيقة السادسة وحولها إلى ركلة ركنية ويحافظ على نظافة شباك الفراعنة.