الطقس غدا الاثنين: دافيء نهار شديد البرودة ليلا والقاهرة تسجل 20

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الاثنين، سيكون معتدل نهارصا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس غدا الاثنين: شبورة مائية في الصباح الباكر

وأكدت هيئة الأرصاد، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس غدا الاثنين: سحب وغيوم على أغلب المناطق والمحافظات

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك تكاثر للسحب والغيوم على أغلب مناطق ومحافظات مصر غدا الاثنين.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين:

القاهرة: العظمى 20 - الصغرى 11

الإسكندرية: العظمى 19 - الصغرى 12

الزقازيق: العظمى 20 _ الصغرى 10

كاترين: العظمى 13 _ الصغرى صفر

سوهاج: العظمى 21 _ الصغرى 08

أسوان: العظمى 25 _ الصغرى 09

حلايب: العظمى 22 _ الصغرى 13

اقرأ أيضًا..

- لا تنخدعوا بالحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام وموعد التقلبات الجديدة

​