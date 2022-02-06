تجريم الفصل وإلغاء استمارة 6.. تعرف على مكاسب العمال في قانون العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية، عن مكاسب العمال في مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا في مجلس الشيوخ.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك أثناء لقاء "البدوي" بالقيادات العمالية بالاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، بحضور النائب عبد الفتاح محمد والنائب إحسان شوقي عضوي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وأكد أن مجلس الشيوخ، سينتهي من مناقشة مشروع قانون العمال بعد أسبوعين من الآن، فلم يعد أمام المجلس سوى 50 مادة فقط ما زالت في انتظار المناقشة.

وأوضح البدوي، أن العمال حصلوا على مكاسب عديدة أثناء المناقشة في مجلس الشيوخ وأهمها الضوابط التي تم وضعها لعدم استخدام استمارة إنهاء الخدمة والملقبة الاستمارة (6) لعدم استخدامها بطريق تسلب حقوق العمال، وكذلك تجريم الفصل التعسفي، واشترط مشروع القانون أن يكون الفصل عن طريق المحكمة فقط.

وأضاف البدوي، أن مشروع القانون نص، على إنشاء محكمة عمالية، وإعفاء العمال من مصاريف التقاضي، كما استفاد من مشروع القانون ثلاث فئات يمثلون تكتل كبير داخل المجتمع العمالي وهم "المرأة وذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة".

وفي نهاية الاجتماع، طالبت القيادات العمالية بضرورة إجراء تعديل على قانون التأمينات الاجتماعية خاصة مادة المعاش المبكر.